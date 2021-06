Bundestrainer Jogi Löw: „Kein Vorwurf an Hummels“

Paul Pogba (Frankreich-Mittelfeldspieler/„Man of the match“): „Wir wissen alle, was dieser Sieg im ersten Spiel bedeutet. Er gibt dir viel Kraft für das ganze Turnier. Es war ein harterkämpfter Sieg, wir haben aber gezeigt, dass sich die Gegner vor uns fürchten müssen. Das Wichtigste ist die Mannschaftsleistung, ohne der, hätte ich auch nicht so gut spielen können. Alle haben einen Beitrag geleistet.“