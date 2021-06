Nach Unfällen: Sillschlucht sichern oder sperren

Am Donnerstag ist wie berichtet der Runde Tisch mit mobiler Überwachungstruppe MÜG, ÖBB, Bergwacht, Referat „Wald und Natur“, Stadtpolizei, Bergrettung und BBT Projektgesellschaft anberaumt. Bürgermeister Georg Willi war bereits am Montag für einen Lokalaugenschein in der Sillschlucht: „Am Dienstag konnte ich mit dem Grundbesitzern, den ÖBB, vereinbaren, dass wir uns hier so schnell wie möglich um eine Lösung im Sinne einer Sicherung der Stelle bemühen werden“, erklärte BM Willi.