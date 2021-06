Mann (57) stirbt nach Bärenattacke in der Slowakei

Ein Braunbär hat in der Slowakei nach Angaben der Polizei einen 57-jährigen Mann getötet. Die Leiche des Mannes wurde mit tiefen Wunden in einem Waldstück gefunden. Am Hals habe der Tote eine tiefe Wunde gehabt, auch das Gesicht sei schwer verletzt gewesen. Spuren in der Nähe deuteten auf eine Bärenattacke hin, eine Obduktion der Leiche habe dies bestätigt.