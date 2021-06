Er wird Österreich gegen die Niederlande pfeifen

Der Israeli Orel Grinfeld leitet am Donnerstag (21.00 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Amsterdam das Fußball-EM-Spiel zwischen den Niederlanden und Österreich. Mit dem 39-Jährigen haben viele ÖFB-Teamspieler bereits Bekanntschaft gemacht. So pfiff Grinfeld unter anderem Red Bull Salzburgs 1:3-Niederlage im vergangenen November in der Champions League beim FC Bayern und den 1:0-Heimsieg der „Bullen“ im November 2018 in der Europa League über RB Leipzig.