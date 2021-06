Traumhaft schön und süß: Zitronen-Rosmarin Pavlova

Lemon Curd: 4 Eier, 200g Staubzucker, 100ml Zitronensaft, 120g Butter gewürfelt, 1 Prise Salz, 1 EL Zitronenzeste, 2 TL Vanillezucker.

Zubereitung: Alle Zutaten, außer die Eier, in einen Topf geben und einmal kurz aufkochen. Die Eier verquirlen und langsam die kochende Masse einrühren. Die ganze Masse zurück in den Topf geben und bei kleiner Flamme erhitzen. Dabei ständig rühren, bis die Creme hell wird und eindickt. Die Masse in Gläser füllen. Nach dem Abkühlen kann der Lemon Curd verschlossen mehrere Wochen im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Soda Lemon: Den Rosmarin-Zitronen Sirup mit Sodawasser aufspritzen und mit einem Rosmarinzweig und Zitronenscheiben verfeinern.