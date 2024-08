Sauer macht lustig – Wir lieben Zitronen!

Sarah Jahn verwandelt die köstlichen Zitrusfrüchte in ein Zitronengelee und ein Zitronenmousse. Die Ingwernote gibt der markanten Säure einen zusätzlichen Frische-Kick und harmoniert perfekt in diesen zwei schnellen Dessert-Variationen. Das Mousse wird sogar in der Zitrone serviert. Ein echter Hingucker!