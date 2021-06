Nordmazedonien fordert harte Strafe für Arnautovic

In der Causa Marko Arnautovic hat sich Österreichs-Auftaktgegner Nordmazedonien an die UEFA gewandt. Der nationale Fußballverband teilte am Montagabend mit, dass man ein offizielles Schreiben an die UEFA gerichtet habe und darin die „härteste Strafe“ für den ÖFB-Kicker fordere.