Crash auf S31 und Bus verlor bei Fahrt ein Rad

Rad löste sich plötzlich

Ein ungewöhnlicher Unfall hatte bereits am Sonntag für Aufsehen gesorgt. Jäh zu Ende war die Heimfahrt von sieben Spielern des Tennisvereins aus Limbach nach einem Turnier in Güttenbach. Als es in Richtung Rehgraben auf einer schmalen Straße bergauf, bergab ging, machte eine Achse immer lauter werdenden Krach. "Wir sind deshalb schon langsamer gefahren.