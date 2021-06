Stigger holt in Leogang ersten Weltcup-Podestplatz

„Das ist unglaublich. Es ist natürlich gewaltig, bei meinem allerersten Heimweltcup in der Elite so ein Ergebnis zu schaffen. Vor den Fans, die wieder hier sind, und meiner Familie - das gibt einem so viel Extra-Motivation“, freute sich Stigger. Im Short Track am Freitag hatte sie noch mit Atemproblemen aufgeben müssen. „Ich weiß noch immer nicht genau, was da los war, aber ich bin sehr glücklich, dass ich heute auf dem Podium bin“, meinte die Jüngste im gesamten Feld.