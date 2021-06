Nach Messerangriff entscheiden Wiener Richter

Beim Disput zwischen Kasem R. (19) und Mohammad R. (16) ging es um die Schwester des Syrers, die der in Wien lebende Afghane heiß umwarb. Deren Familie war damit nicht einverstanden. Bruder Kasem R. forderte den 16-Jährigen zu einer Aussprache auf – Treffpunkt war am Schlossweg vor der NMS in Linz-Ebelsberg. Bei der Konfrontation entwickelte sich ein Streit, in dessen Folge der Afghane plötzlich auf den Kontrahenten einschlug und ein Messer zog.