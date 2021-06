Tiere live erleben: Ponyhof macht wieder Schule!

Faaker See: Strahlende Kinderaugen strahlten vor kurzem am Ponyhof Klipp Klapp in Ledenitzen. Endlich konnte das Projekt „Ponyhof macht Schule“ wieder weitergeführt werden. Hofbetreiberin Julia Samonig ist es nämlich eine Herzensangelegenheit, gerade Stadtkindern den Umgang mit Tieren näherzubringen.