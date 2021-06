Beim Traktor-Überholen: Vier Steirer verletzt!

Die 41-Jährige beabsichtigte auf Höhe des Straßenkilometers 91,4 links in eine Gemeindestraßen einzubiegen und blinkte. Der 54-Jährige blinkte ebenfalls links und setzte laut eigenen Angaben zum Überholen an, da er in der Annahme war, die Lenkerin vor ihm würde den Traktor überholen.