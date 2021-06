Rad: Carapaz als Führender in Schlussetappe

Ex-Giro-Sieger Richard Carapaz startet am Sonntag im Trikot des Spitzenreiters in den Showdown um den Gesamtsieg in der Tour de Suisse. Nach dem Einzelzeitfahren der 7. Etappe über den Oberalp-Pass nach Andermatt (23,2 km) am Samstag, das er als Vierter (+54 Sek.) beendete, hat der 28-Jährige aus Ecuador 17 Sekunden Vorsprung auf Tagessieger Rigoberto Uran aus Kolumbien. Der fordernde Schlussabschnitt führt über Oberalp-, Lukmanier- und Gotthard-Pass um Andermatt (159 km).