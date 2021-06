Nach Frankreich-Flop: Bereit für „Reifeprüfung“!

„Qualität in der Breite“

So unterstreicht auch Alaba, der mit den Bayern auf Klub-Ebene alle Titel abgeräumt hat, die Dimension: „So oft waren wir nicht bei einer EURO dabei, das hat einen Stellenwert für das ganze Land, wir wollen die Fans glücklich machen.“ Den Blick zurück auf den Frankreich-Flop lehnt er ab, sein voller Fokus gilt dem Auftakt gegen Nordmazedonien, aber Alaba stellt doch einen Vergleich zu 2016 her: „Damals hatten wir andere Stärken. Jetzt sind wir von der Qualität in der Breite anders aufgestellt.“