Zwei Feuerwehren bewahren fünf Katzen vor dem Tod

Fett hatte sich in einer Pfanne in einer Wohnung am Narzissenweg entzündet. Die Freiwilligen Feuerwehren Weitendorf und Neudorf ob Wildon rückten aus. Am Einsatzort wurde schnell klar, dass nicht mehr die menschlichen Bewohner ihre Hilfe brauchten: Schließlich befanden sich keine Menschen mehr im Haus. Fünf Katzen waren allerdings noch in der Wohnung gefangen.