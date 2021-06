„Krieger“ Lazaro veröffentlicht seinen EM-Song

„Adler auf der Brust und Name am Trikot“

„Es geht immer wieder vor, vor, vor und direkt zum Tor“, gibt der Refrain die Marschrichtung für die ÖFB-Elf vor. Lazaro begeistert dabei mit einer Rap-Einlage. Der Inter-Legionär: „2016 zum Zuschauen verdammt. Fünf Jahre später vertret‘ ich mein Land. Millionen von Menschen sie feuern uns an. Ich zeig ihnen jetzt was ich kann. Adler auf der Brust und Name am Trikot und mit Gott an der Seite gewinn‘ wir sowieso. War ein steiniger Weg, dass ich heute hier steh‘. Doch das ist vorbei, jetzt wird alles zerlegt. Immer wieder. Wir ziehen in die Schlacht als Krieger, verlassen das Spielfeld nur als Sieger.“