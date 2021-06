Hanf-Bauer wurde nach Spitalsentlassung verhaftet

Am Donnerstagabend kam es im benachbarten St. Gallen (Sz) zu einem Brand in der Sternackerstraße. Die Feuerwehr der Kantonshauptstadt stellte vor Ort eine Rauchentwicklung aus einem Keller fest. Darin befand sich eine Indoor-Hanfanlage. Ein 32-jähriger Schweizer wurde zuerst zur Kontrolle ins Spital gebracht – nicht sein größtes Problem an diesem Abend.