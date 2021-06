Lamborghini-Star: „Weine der Formel 1 nicht nach“

Das ADAC GT Masters am Red Bull Ring in Spielberg steht vor der Tür - die Teams bestreiten am Donnerstag erste Trainingsläufe, beschnuppern den steirischen Red Bull Ring. Einer von ihnen ist Mirko Bortolotti. Dem Piloten von Grasser Racing schien bereits eine Formel-1-Karriere bevorzustehen, jetzt will er in der Liga der Supersportwagen den Ton angeben.