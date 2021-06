Mit dieser App tricksten Ermittler die Mafia aus

Über 100 Todesdrohungen bzw. Mordaufträge

11.800 Geräte wurden im Zuge der 18-monatigen Ermittlungen angezapft, 27 Millionen „verschlüsselte“ Nachrichten in 45 verschiedenen Sprachen ausgewertet. Unter den Chats auch mehr als 100 Todesdrohungen bzw. Mordaufträge. Sicherheitsbehörden rund um den Globus hatten einiges an erschreckendem Lesestoff - und schlugen jüngst in einem koordinierten, in dieser Form einzigartigen Rundumschlag zu.