Radfahrerin von Lkw erfasst und schwer verletzt

Ein 45-jähriger Grazer fuhr am Mittwoch gegen 16.20 Uhr mit einem Lkw auf der Puntigamer Straße in Graz in Richtung Osten. Laut Zeugenaussagen bog der Lkw nach rechts in eine Tankstellenzufahrt ein. Zur selben Zeit fuhr eine 27-jährige Grazerin mit ihrem Fahrrad auf dem dortigen Radweg ebenfalls in östliche Richtung.