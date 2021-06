Amstettens Torgarant lässt Zukunft offen

Baustellen im Team

Verständlich, wenn man sich die Baustellen in Amstetten anschaut. „Wir haben nicht umsonst am zweitmeisten Gegentreffer kassiert, müssen in der Defensive unbedingt nachlegen.“ Beziehungsweise Trainer-Rückkehrer Jochen Fallmann, der das schwarz-blaue Boot wieder auf Kurs bringen soll. „Er genießt einen sehr guten Ruf hier. Der Verein weiß, was er an ihm hat.“ Na dann