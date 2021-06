Mikroplastik auf Frachtschiff: Umweltfiasko droht!

4000 Container seit 2020 in Ozeanen versunken

„Nach Recherchen waren alleine 700 Tonnen Plastikpellets an Bord der ‘X-Press Pearl‘, die sich jetzt an der Küste und in den küstennahen Gebieten verteilen. 25 Container voll Plastikpellets und gefährlicher Chemikalien bedrohen die Tier- und Pflanzenwelt vor Sri Lanka. Und nun droht auch noch eine mögliche Ölkatastrophe durch das gesunkene Schiff. Dieses Unglück ist aber nur eines von vielen. Seit Beginn 2020 sind über 4000 Container von Frachtschiffen über Bord gegangen und im Meer gelandet“, so Lisa Panhuber, Konsumexpertin Greenpeace in Österreich.