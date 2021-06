Harry und Meghan: Archie freut sich über Schwester

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, die von ihren Eltern Lili genannt wird, wurde als erstes Urenkelkind von Queen Elizabeth nicht in Großbritannien, sondern in den USA geboren. Sie ist das elfte Urenkelkind der Monarchin und kam in einer Klinik in Santa Barbara in Kalifornien zur Welt. Das Herzogspaar von Sussex war im Vorjahr mit seinem Sohn Archie in die Promi-Enklave Montecito gezogen. Zu den Nachbarn gehören unter anderen Katy Perry und Orlando Bloom.