Die Rothosen präsentieren erste Neuzugänge

Mit Kilian Bauernfeind und Stefan Lauf hat der FC Dornbirn zwei Spieler vom Bundesligisten WSG Tirol ausgeliehen. Der 19-jährige Bauernfeind ist im zentralen Mittelfeld beheimatet und durchlief während seiner Ausbildung in der Tiroler Fußballakademie sämtliche Nachwuchsnationalteams. Für Bauernfeind stellt der Transfer eine wichtige Stufe in seiner noch jungen Karriere dar: „Ich bin sehr glücklich über meine Leihe zum FC Dornbirn, denn dadurch kann ich in der 2. Liga bei einer guten Mannschaft Spielzeit sammeln und möglichst viele Erfolge einfahren.“