Tiroler Hilfe für Nepal in der Corona-Krise

Die Situation sei „dramatisch“. So beschreibt die Nepalhilfe Tirol die Corona-Lage in dem asiatischen Land. Das Gesundheitssystem stehe vor dem Zusammenbruch. Bis zu 9000 Fälle pro Tag wurden in dem 29-Millionen-Einwohner-Land im Mai gezählt. Mittlerweile sinken die Zahlen etwas, die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 106. Knapp 7900 Todesfälle hat das Land bisher zu beklagen. Vor allem jenen, die vom Tourismus leben, gehe es seit Beginn der Krise schlecht. Hilfe von der Regierung gebe es nicht, so Wolfgang Nairz, Obmann der Nepalhilfe Tirol. „Von den vielen Trekkingtouristen leben Träger, Sherpas, aber auch Lodgebetreiber. Das ist ein riesiger Wirtschaftszweig, der aus Nepal nicht wegzudenken ist.“