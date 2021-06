Bauer schlug bei Sturz am Futtertisch auf - tot

Am Sonntag holte der 72-jährige Landwirt aus Eitzing am landwirtschaftlichen Hof in einer Rinderstallung aus dem Heuboden einen Ballen Heu, warf diesen aus dem Heuboden in die darunterliegende Stallung und stürzte dabei hinterher, wobei er mit dem Kopf auf dem dortigen Futtertisch aus Beton aufschlug.