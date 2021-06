Land will Klimaschutzziele bis 2030 erfüllen

Anstatt sich an die EU-Vorgabe zu halten, erst bis 2050 klimaneutral zu sein, wird das Burgenland das Ziel wohl bereits 2030 erreicht haben. „Für uns ist klar: Wir wollen auch beim Klimaschutz stärker denn je sein“, betont SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich in Anspielung an die aktuelle Kampagne der Partei.