Mehr als 30 Tote bei Zugkollision in Pakistan

Bei einer Kollision von zwei Zügen im Süden Pakistans sind mehr als 30 Menschen getötet worden. Das Zugunglück ereignete sich am Montag im Bezirk Ghotki in der südlichen Provinz Sindh. Eisenbahnminister Azam Swati sprach von mindestens 33 Menschen, die ums Leben gekommen sind. Die Bergung von Leichen und Verletzten aus den Trümmern sei noch im Gange, sagte Swati weiter. Mindestens 50 Verletzte würden in lokalen Krankenhäusern in Ghotki behandelt.