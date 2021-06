Sport Austria Finals: Goldmedaille für Graz

Die Mega-Veranstaltung „Sport Austria Finals“ ging am Sonntag in Graz unter Beifallsstürmen von Zuschauern, Sportlern und Funktionären zu Ende. Satte 6480 Menschen waren akkreditiert - nur ein einziger Coronafall im Vorfeld wurde registriert. Sport-Austria-Präsident Hans Niessl sowie das Organisationsteam stellten dem von der „Krone“ präsentierten Großereignis in und rund um die steirische Landeshauptstadt ein 1a-Zeugnis aus.