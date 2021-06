Eindrücke vom Dolce Vita: Endlich wieder Urlaub!

Problemlos nach Italien geht es aber auch aus Kärnten, berichtet Redakteurin Manuela Karner. Sie verschlug es - wie zahlreiche andere Österreicher - nach Lignano ans Meer, wo am Strand alles wie gewohnt laufe. „Die Menschen gehen spazieren, spielen Beachball und trinken an den Bars“, berichtet sie. Im Hotel und in den Geschäften werde aber sehr auf Corona-Regeln geachtet, schildert die Kärntnerin. Eine frühe Sperrstunde gibt es nicht: „Die Leute sitzen bis spät in der Nacht in den Gastgärten.“