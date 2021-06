Touristenströme in Venedig: Personal angegriffen

Personal an Bord von „Vaporetti“, den Wasserbussen in Venedig, ist am Samstag zweimal innerhalb einer Stunde angegriffen worden. Während die Touristen wieder in die italienische Lagunenstadt strömen, ist der öffentliche Wassertransport unter Druck geraten. Viele Menschen, vor allem Einwohner, die den Arbeitsplatz erreichen mussten, konnten nicht an Bord der Schiffe gehen, was für Spannungen sorgte.