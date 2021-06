Gewitter ziehen über die Steiermark

28,7 Grad in Mooslandl, 27,8 Grad in Leoben, 27,7 Grad in Hall – das waren am gestrigen Freitag die wärmsten Orte in unserem Bundesland. Temperaturmäßig ändert sich auch in den kommenden Tagen recht wenig: Für den heutigen Samstag sind Höchstwerte zwischen 22 und 28 Grad angesagt, für Sonntag und Montag zwischen 18 und 25 Grad, am Dienstag und Mittwoch kann vereinzelt wieder an der 30-Grad-Marke gekratzt werden.