Erste Skiathos-Maschine hob mit 60 Passagieren ab

Um 14 Uhr hob die ATR72 erstmalig von Klagenfurt ab, und beförderte coronabedingt fürs Erste 60 Passagiere in zwei Stunden Flugzeit auf die Insel Skiathos in der griechischen Ägäis. „Es ist schön, dass die am schnellsten wachsende Fluglinie Europas mit uns kooperiert, und noch schöner, dass kein einziger Flugplatz bei der Premiere leer blieb“, freut sich Andrea Springer. Sie ließ es sich nicht nehmen, beim Empfang der Maschine, die mit Wasserfontänen getauft wurde, dabei zu sein.