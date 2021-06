Hamilton über Osaka: „Sie hat so viel Druck“

„Man sollte seine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen, sondern das tun, was am besten für einen ist“, sagte Hamilton und kritisierte auch Sanktionen für Osaka. Nach ihrem Erstrundensieg war Osaka am Sonntag wie angekündigt nicht zur obligatorischen Pressekonferenz erschienen und wurde daraufhin von den Veranstaltern mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Dollar belegt. Hamilton nannte diesen Schritt „nicht gut. Damit hätte besser umgegangen werden müssen.“ Der Formel-1-Dauersieger sagte weiter: „Es sollte keinen Fall geben, wo man so unter Druck gesetzt wird.“