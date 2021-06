Eltern kämpfen weiter für sicheren Straßenübergang

„Vor allem in den frühen Morgenstunden ist hier die Hölle los! Wir warten seit Jahren auf eine Lösung, es geht hier ja schließlich um das Leben unserer Kleinen“, ärgern sich die Eltern, die einen Zebrastreifen fordern. Herbert Kuss, der ehemalige Bürgermeister, habe sich in seiner Amtsperiode an die Behörden gewandt. Laut Auskunft des Landes habe es Gespräche mit der Gemeinde gegeben, diese habe man seitens der Kommune aber nicht mehr weiterverfolgt. Günter Kernle, der neue Gemeindechef verspricht: „Wir werden uns um die Gefahrenstelle kümmern, es steht auf meiner Aufgabenliste!“