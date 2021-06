171,5 Mio. Menschen bisher mit Virus infiziert

4640 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Deutschland

Das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnete am Donnerstag 4640 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 1673 Fälle weniger als eine Woche zuvor. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz fiel in Deutschland auf 34,1 von 36,8 am Vortag. 166 weitere Menschen starben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 88.940. Insgesamt fielen in Deutschland bisher mehr als 3,69 Millionen Corona-Tests positiv aus.