Wooden City: Städte auf dem Holzweg

Für viele gehören Holzbauten nach wie vor in den ländlichen Raum, während Beton, Stahl und Zement das städtische Bild prägen. Seit einigen Jahren aber drängen immer mehr Städte darauf, den Baustoff Holz auch im urbanen Bereich einzusetzen. Was auf den ersten Blick wie ein Paradigmenwechsel erscheint, hat auf den zweiten Blick schlichtweg damit zu tun, dass die Ausbreitung städtischer Lebensformen mit dem Klimawandel in Einklang gebracht werden muss. Lebten in den 1990er-Jahren vier von zehn Menschen in Städten, waren es 2018 laut „statista“ bereits 55 Prozent der Weltbevölkerung. 2030 wird der Anteil voraussichtlich bei 60 Prozent liegen, 2050 werden fast 70 Prozent in urbanen Gebieten leben - so lauten zumindest die Prognosen.