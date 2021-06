Gabalier & J.Lo: Das bringt die Liebes-Zukunft

Ursula Haimerl bezeichnet sich als Medium. Sie sagt, sie sei hellsichtig, seit Kindheit an. Sie könne Vergangenes sehen, Gegenwärtiges analysieren und in die Zukunft blicken. Und was die für unsere Stars und Sternchen bereit hält? Das will sie wissen. Sie schaut Jennifer Lopez und Ben Affleck, Andreas Gabalier und Dominic Thiem in die Liebeskarten.