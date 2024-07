Schutzengerl, Schlafen & Beten: Rituale der Stars

Die „Starnacht am Wörthersee“ ging erneut fulminant über die Bühne. Überaus erfolgreiche Sängerinnen und Sänger waren mit dabei: So begeisterten etwa Rainhard Fendrich oder Christina Stürmer das Publikum. Zum ersten Mal am Wörtersee mit dabei: Comedian Bülent Ceylan. Wir haben mit Künstlern & Moderatoren geplaudert.