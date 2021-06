Orte ohne Bankomat: „Bargeld wird Mangelware“

Aber keine Seltenheit: In jeder sechsten Gemeinde in Niederösterreich gibt es nämlich keinen Bankomaten mehr, zeigt eine Studie der Nationalbank. Immerhin haben es 95 Prozent der Bevölkerung nicht allzu weit, so sie mobil sind. Denn die nächste Bargeld-Quelle ist für sie weniger als fünf Kilometer entfernt.