Kurz zu Belarus: „Für weitere Sanktionen bereit“

Wirtschaftliche Interessen und Demokratie kein Widerspruch

Ausweichend äußerte er sich auf die Frage, ob Österreich wirtschaftliche Nachteile für die eigenen Unternehmen in Weißrussland in Kauf nehmen würde, wenn dies die Demokratiebewegung in dem Land stärken würde. „Ich sehe den Widerspruch überhaupt nicht“, so Kurz. Schließlich hätten auch österreichische Unternehmen ein Interesse an einer positiven demokratischen Entwicklung und einem „lebenswerten Belarus“.