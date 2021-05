ÖVP, Grüne, SPÖ, NEOS geeint gegen Lukaschenko

Dutzende Menschen haben am Samstagnachmittag in Wien für ein Ende des Regimes in Weißrussland (Belarus) und die Freilassung des gekidnappten Journalisten Roman Protassewitsch demonstriert. Neben Vertretern der weißrussischen Diaspora traten mehrere namhafte Politiker von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS als Redner am Platz der Menschenrechte in Wien-Neubau auf, darunter der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS), der das „horrende Unrecht“ in Weißrussland anprangerte.