Jugendlicher in Wien von Straßenbahn überrollt

Bei einem tragischen Unfall ist am Dienstagnachmittag ein Jugendlicher in Wien-Rudolfsheim lebensgefährlich verletzt worden. Das Opfer überquerte die Gleise der Straßenbahnlinie 52 so plötzlich, dass das Fahrzeug trotz Vollbremsung nicht mehr anhalten konnte - der Bursche geriet unter die Straßenbahn.