Rätsel um wahren Grund für Rücktritt

VP-Obmann Robert Altschach ortet die Schuld für den plötzlichen Rücktritt der Bürgermeisterin in Waidhofen an der Thaya bei Rathausbeamten. Eunike Grahofer dankte aber gerade diesen dezidiert in ihrem Abschiedsschreiben und forderte respektvollen Umgang mit ihnen ein. Wer hat also tatsächlich Schuld?