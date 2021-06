Aufstiegsexperte im Anflug auf Graz

Warum der Leitwolf des Pacult-Teams den Gang ins Oberhaus sausen ließ, obwohl er Stammspieler war (sechs Treffer in 31 Pflichtspielen) haben in Kärnten nicht alle Fans verstanden. Doch der 27-jährige Wiener, der seine Jugend bei Vienna, Rapid und Admira (an der Seite von GAK-Coach Plassnegger) verbracht hatte, danach in Horn und Wiener Neustadt gespielt hat, klärt auf: „Ich wollte für meine Familie und meine beiden kleinen Kinder mehr Zeit haben. Nach drei Jahren in Klagenfurt hat man mir in Graz einen längerfristigen Vertrag angeboten, der etwas Sicherheit verleiht.“