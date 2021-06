Mutter und Kind gerieten in Tretboot in Seenot

Eigentlich sollte die deutsche Wasserrettung am Sonntagnachmittag ein manövrierunfähiges Motorboot am Bodensee abschleppen. Auf dem Weg zu dem Notfall lasen die Beamten noch eine Mutter mit ihrem Kind in einem Tretboot auf. Die Mutter-Kind-Kombo war schon 1,5 Kilometer vom Ufer entfernt - der sturmartige Wind hatte die beiden vom Ufer weggetrieben.