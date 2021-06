Flitzer! Nächster Fan-Eklat in den NBA-Play-offs

Washington hat das Erstrunden-Aus in der ersten Runde des NBA-Play-offs vorerst abwenden können. Die Wizards gewannen am Montag (Ortszeit) das Heimspiel gegen die Philadelphia 76ers mit 122:114 und verkürzten somit in der „best-of-seven“-Serie auf 1:3. Erneut kam es zu einem Zwischenfall mit einem Zuschauer.