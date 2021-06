Den Preis-Wahn beim Wohnen durchbrechen

Alte Siedlungen weichen Neubauten

Über Auswüchse wie diese kann Markus Pollo, GF der Neuen Heimat Tirol, nur den Kopf schütteln. Dennoch ist auch er in der Preisspirale gefangen. „Es wird für uns immer schwieriger, Grundstücke zu erwerben“, erklärt er beim Lokalaugenschein in Pradl-Ost in Innsbruck. Hier wurden vorhandene Grundreserven in Form alter Südtirolersiedlungen neu verbaut und die Wohnfläche fast verdoppelt. „Wir sind voll in den Planungen für die dritte und vierte Baustufe mit rund 180 weiteren Wohnungen. Der Baustart soll spätestens 2023 erfolgen.“