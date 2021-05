Ein Schaf als Kronzeugin in Kärntner Krimi-Komödie

Schaf Heidi bezaubert seit Jahren nicht nur die Gäste vom Pilsachhof in Arriach. Jetzt hat der begabte Wiederkäuer sogar seine erste Filmrolle bekommen. Heidi ist der tierische Star in der Krimi-Komödie „Die Schönwetterbullen“, die, wie berichtet, derzeit in Kärnten gedreht wird. Sie ist die einzige Zeugin eines Stier-Diebstahles.