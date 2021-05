Not-OP rettete Katzenbabys

Gleich in doppelter Not war die verletzte Katze am Ratzersdorfer See in St. Pölten. Sie konnte aufgrund fehlender Zähne die Nabelschnur eines bereits geborenen Kätzchens nicht durchbeißen, ein weiteres Baby steckte zudem im Mutterleib fest. Eine aufmerksame Passantin entdeckte das Drama und kontaktierte über Umwege das Kremser Tierheim, deren Mitarbeiter mit der Streunerhilfe Humanitas das Tier einfangen konnten und es zu Tierärztin Sabine Reiser brachten. Sie rettete durch einen Not-Kaiserschnitt drei jungen Samtpfoten und der Mutterkatze das Leben. Letztere erhielt eine Zahnsanierung, wurde kastriert und soll bald wieder bei einer Futterstelle ihre Freiheit genießen. Da sie aber keine Milch geben konnte, sind nun Mitarbeiter des Tierheims alle zwei Stunden mit dem Fläschchen zur Stelle. Die süßen Fellknäuel werden noch ein paar Wochen von ihnen liebevoll betreut, ehe man sie an ein neues Zuhause vermitteln kann.